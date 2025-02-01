ABD'de bir uçak kazası daha: Tek motorlu uçak alışveriş merkezi yakınına düştü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadephia şehrinde bir uçak, alışveriş merkezinin yanına düştü.



ABD medyasına göre uçağın içinde 2 kişi vardı. Kazada çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor.

Düşen uçak yangına da neden oldu. Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale ediyor.

İlk belirlemelere göre uçağın tek motorlu olduğu belirtiliyor.

Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ediyor.