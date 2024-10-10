ABD'de Boeing davası sonuçlandı: İstanbul'daki kaza için kazazedelere tazminat ödenecek

5 şubat 2020’de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazası sonrası Boeing firması aleyhine Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan dava sonuçlandı.



Kazazedelerden bazılarını temsil eden Avukat Seyit Şahin, Boing firmasının uzlaşma yoluna giderek müvekkillerine tatmin edici bir tazminat vermeyi kabul ettiğini söyledi.



Kazazede avukatları, Boing'e ait uçağın otomatik fren ve hız düşürme sistemlerinin üretiminde hata olduğunu iddia ederek dava açmıştı.



Ayrıca, belirli oranda pilotaj hatasına da rastlanıldığı raporlarda yer almıştı.



2020 şubatta, Sabiha Gökçen'e iniş yapan yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kaza sonrasında 3 kişi ölmüş ve 179 kişi de yaralanmıştı.

