ABD'de dev sigorta şirketinin CEO'su silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'de Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson konferans için gittiği otele girerken öldürüldü.



Thompson, Manhattan’da bir konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırıya uğradı. Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen saldırgan Thompson’ın göğsüne defalarca ateş etti. Daha sonra olay yerinden koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.



Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.



Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.



Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi. Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu belirledi.



Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.