ABD'de diplomatik kriz. Göçmen polisi Ekvador'un konsolosluk binasına girmeye çalıştı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında iki sivil ABD vatandaşını öldürmelerinin ardından ülkedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.



Göçmenlere yönelik operasyonları ile son dönemde korkuya neden olan ICE görevlileri bu kez de Ekvador'un Minneapolis'teki konsolosluk binasına girmeye çalıştı. Ekvador Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00'de konsolosluğa girmeye çalışan görevlilerin konsolosluk personeli tarafından içeri alınmadığı ve o sırada konsoloslukta bulunan Ekvador vatandaşlarının korunmasının sağlandığı kaydedildi.



PROTESTO MEKTUBU VERİLDİ

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, olayın hemen ardından ABD'nin Quito Büyükelçiliği'ne resmi bir protesto mektubu verildiğini açıkladı.

1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'ne göre, konsolosluk binaları "dokunulmaz" kabul edilir ve konsolosluğun bulunduğu ülkenin yetkilileri, konsolosluk çalışmalarında kullanılan alanlara, "izni olmaksızın" giremez.

ICE NEDİR?



Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE), 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarına bir tepki olarak 2003 yılında İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kuruldu. ICE, mevcut diğer birkaç kurumun birleşmesiyle ortaya çıktı. ICE'ın idareden sorumlu departmana ek olarak üç operasyonel direktörlüğü bulunuyor: İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), Yürütme ve Çıkarma Operasyonları (ERO) ve Yasal Başdanışman Ofisi (OPLA).

Kamuoyunun karşısına en sık çıkan birimler, ICE'ın sokaklardaki operasyonlarını organize eden HSI ve ERO.

ERO'nun resmi görevi, ABD sınırları içinde ve dışında ABD göçmenlik yasalarını uygulamak. Ülkenin göçmenlik kurallarını ihlal ettiği iddia edilen herkese yönelik operasyonlarda bulunan ERO, özellikle ulusal ve kamu güvenliği için tehdit oluşturan kişilere yönelik çalışıyor.

HSI'nin görev alanı ise sınır ötesi suçlarla mücadeleyi kapsıyor. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, yasadışı silah ticareti, mali suçlar ve terör ağlarına karşı soruşturma yürütme yetkisine sahip olan HSI, bu faaliyetleri engelleyecek eylemlerde bulunuyor ve bu örgütleri çökertecek operasyonlar yapıyor.