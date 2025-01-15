ABD'de enflasyon beklentilere paralel

ABD'de enflasyon, aralık ayında yüzde 2,9 ile beklentilere paralel yükseldi. Aylık enflasyon da yüzde 0,4 artış kaydetti.

ABD'de enflasyon beklentilere paralel

Piyasaların beklediği 'de aralık ayı rakamları açıklandı.

ABD'de manşet enflasyon, aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklandı. Aylık enflasyon ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 açıklanmasını bekliyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 yükseldi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,6 artış gösterirken, yıllık yüzde 0,5 geriledi. Gıda fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 arttı.

Ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0,1 geriledi.

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