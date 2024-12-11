ABD'de enflasyon beklentilere paralel geldi

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı.



ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi.



Enflasyon aylık bazda da beklentilere paralel yüzde 0,3 yükseldi.



Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi.



Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 artış gösterdi.



Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 3,2 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 arttı.

