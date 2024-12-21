ABD’de evden kaçan kanguruyu arama çalışmaları sürüyor

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kanguru yaşadığı evden kaçtı. Yetkililer, kanguruyu arama çalışmalarının sürdüğünü ve bölge halkının dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

ABD’de evden kaçan kanguruyu arama çalışmaları sürüyor

’nin Teksas eyaletinin County bölgesindeki hayvan kurtarma yetkilileri, bir ailenin 3 yaşındaki Rowdy isimli kangurularının çitlerden atlayarak evden kaçtığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Aile, Rowdy isimli kanguru dışında iki kanguruya daha sahip olduklarını belirtti. Hayvan kurtarma ekipleri, Rowdy’nin en son Çarşamba günü görüldüğünü belirterek arama çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

ABD’de evden kaçan kanguruyu arama çalışmaları sürüyor - 1
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