ABD'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu 'de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Akçakayalıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi.

TÖRENİ DÜZENLENDİ

Akçakayalıoğlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.

19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu'nun yaklaşık bir ay önce Miami'ye gittiği öğrenildi.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'NUN NEDENİ NE?

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne'yi ziyarete gitti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu, evlerine döndükten sonra uyudu.

Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören anne ve babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

