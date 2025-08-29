ABD'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı



İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu ABD'de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Akçakayalıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul'a getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Akçakayalıoğlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı.

