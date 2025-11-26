ABD'de vurulan 2 ulusal muhafız hayatını kaybetti

Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda yaralanan iki ulusal muhafız, hayatını kaybetti.



Beyaz Saray güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Washington D.C. Polis Departmanı, sosyal medyadaki paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

TRUMP: AĞIR BİR BEDEL ÖÖDEYECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.