ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Polisin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki bir kız olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, diğerinin ise öğrenci olduğu ifade edildi. Saldırı sırasında 6 kişi de yaralanırken, saldırgan olay yerinde hayatına son verdi.



Yetkililer, saldırganın motivasyonunu araştırdıklarını belirtti. Polis, ilk açıklamasında ölü sayısını 4, yaralı sayısını ise 7 olarak duyurmuştu, ancak daha sonra bu bilgiyi 3 ölü ve 6 yaralı şeklinde düzeltti.



Yaklaşık 390 öğrenciye eğitim veren Abundant Life Hristiyan Okulu, lise seviyesine kadar eğitim veriyor.



BİDEN BİLGİLENDİRİLDİ



Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.



2024’TE ARTAN OKUL SALDIRILARI



CNN’in haberine göre, ABD’de 2024 yılı içerisinde 83 okul saldırısı düzenlendi. Bu sayı, 2008’den bu yana en fazla okul saldırısının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti.

