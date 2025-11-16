ABD'de öldürülen Ali İhsan Bayhan Ankara'da toprağa verildi

ABD'de hastaneye götürülmeye çalışılırken polis tarafından vurularak öldürülen Ali İhsan Bayhan, Ankara'da defnedildi.

Bayhan için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Bayhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Bayhan'ın ailesi, 5 Kasım'da ABD mahkemesine başvurarak, Ali İhsan Bayhan'a zorunlu psikiyatrik muayene yapılmasını istemişti.

Mahkemenin talebi kabul etmesinin ardından ABD polisi, evine geldiği Ali İhsan Bayhan'ın silahına uzandığı gerekçesiyle ateş açarak Bayhan'ı öldürmüştü.