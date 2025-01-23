ABD'de suça karışmış göçmenlerin tutuklanmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

Ülkede yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde 156 hayır oyuna karşılık 263 evet oyuyla kabul edildi. Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarıya 46 Demokrat meclis üyesi de "evet" oyu verdi.

İkinci Trump döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek olan yasa, Başkan Donald Trump tarafından imzalandıktan sonra yasalaşacak.

Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

Sınırdaki yasa dışı göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump'ın tasarıyı en kısa sürede imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.



MİLYONLARCA GÖÇMENİ ETKİLEYECEK

Donald Trump, göreve gelmeden önceki son mitingde ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı etme planını duyurmuştu. Düzenleme ABD sınırları içerisinde yaşyan milyonlarca göçmeni etkileyecek.

Uzmanlar, bu kadar büyük bir operasyonun mali açıdan büyük zorluklar içereceğini ve uzun yıllar sürebileceğini belirtiyor.

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

