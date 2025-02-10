ABD'de Super Bowl'da bayraklı Gazze protestosu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir kişi Super Bowl müsabakasının devre arasında rapçi Kendrick Lamar'ın sahneye çıktığı sırada dansçıların arasına girdi. Elinde Sudan ve Filistin bayrağı olan kişi Sudan'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.



Durum fark edilince güvenlik görevlileri müdahalede bulunarak kişiyi saha dışına çıkardı.



100 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAKİP EDECEK



ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl, bu akşam yerel saatle 18.30’da New Orleans Caesars Süperdome'da oynanacak.



NFL'de 2024 sezonu Lombardi Kupası'nın sahibini belirleyecek mücadelede Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) zafere ulaşan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles karşılaşacak. ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından takip edilmesi beklenen maçı, 83 bin taraftar da statta izleyecek.



Amerikan Futbolu Ligi'nde şampiyonun belirleneceği "Super Bowl" organizasyonunun ülke ekonomisine etkisinin 500 milyon doları bulması bekleniyor.