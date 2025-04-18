ABD, Yemen'de yakıt limanını vurdu: 22 ölü

"HUSİLER YAKITI EKONOMİK FAYDA SAĞLAMAK İÇİN KULLANIYOR"



Husilerin ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmelerine rağmen kendilerine destek sağlayan ülke ve şirketlerden ekonomik ve askeri olarak faydalanmaya devam ettiği savunulan açıklamada "İran destekli Husiler, yakıtı askeri operasyonlarını sürdürmek ve ithalattan elde ettikleri kârla ekonomik fayda sağlamak için kullanmaktadır. Bu yasadışı satışlardan elde edilen karlar doğrudan Husilerin terörist faaliyetlerini finanse etmektedir. Bu yakıt Yemen halkına meşru bir şekilde sağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.



Ras İsa yakıt limanını hedef alan son ABD saldırısının "Husi boyunduruğundan kurtulmak ve barış içinde yaşamak isteyen Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamadığı" iddia edilen açıklamada, "Husiler, İranlı efendileri ve onların terörist eylemlerine bilerek yardım ve yataklık edenler, dünyanın bir terör örgütüne yasadışı yakıt ve savaş malzemesi kaçakçılığını kabul etmeyeceği konusunda uyarılmalıdır" denildi.



YEMEN'E HAVA SALDIRILARI



Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.