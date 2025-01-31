ABD'deki uçak faciasında atadığı bakan Trump'ı yalanladı
ABD'de Washington'da yolcu uçağıyla çarpışan Sikorsky Black Hawk tipi askeri helikopterin konumuyla ilgili tartışmalara ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth de katıldı. Hegseth, ABD Başkanı Trump'ın sözlerini yalanlar şekilde, "Black Hawk çok mu yüksekteydi? Doğru rotada mıydı? Şu an tam olarak bilmiyoruz" dedi.
Washington DC'de American Airlines'a ait yolcu uçağıyla orduya ait Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteri çarpıştı. Kazada 67 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Black Hawk helikopteri çok yüksekten uçuyordu" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Trump'ı doğrulamayan bir açıklama yaptı.
ABD medyasına konuşan Hegseth, devam eden soruşturmanın çarpışmanın nedenini aydınlatmaya yardımcı olacağını belirterek, Washington Ulusal Havaalanı çevresinde derinlik algısı problemlerinin olabileceğini ifade etti. Hegseth, "İrtifaya bakıyoruz. Birisi yanlış irtifadaydı. Soruşturma bize bunu anlamamızda yardımcı olacak. Black Hawk çok mu yüksekteydi? Doğru rotada mıydı? Şu an tam olarak bilmiyoruz" dedi.
Bakan Hegseth, helikopterin kara kutularının henüz bulunmadığını söyledi.
TRUMP'A GÖRE HELİKOPTER YÜKSEKTEN UÇUYORDU
Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken askeri helikopterle çarpışıp düşen American Airlines'a ait yolcu uçağı ile 3 kişinin bulunduğu Blackhawk tipi askeri helikopterin karıştığı kazayı hava araçlarının kara kutuları çözecek.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), yolcu uçağının kara kutularına ulaşıldığı, uçuş veri kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazının kurtarıldığı açıklamış "Kayıt cihazları değerlendirme için NTSB laboratuvarlarında" ifadeleri kullanılmıştı.
ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ön raporunda ise, havadaki çarpışma sırasında hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısının "normal olmadığı" aktarılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda helikopterin kaza anında çok yüksekte uçtuğunu belirterek, "Black Hawk helikopteri çok yüksekten uçuyordu, çok fazla. 200 feet sınırının çok üzerindeydi. Anlaması çok da zor değil" açıklamasını yapmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Helikopter
- Abd
- Uçak