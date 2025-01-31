ABD'deki uçak faciasında atadığı bakan Trump'ı yalanladı

Washington DC'de American Airlines'a ait yolcu uçağıyla orduya ait Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteri çarpıştı. Kazada 67 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Black Hawk helikopteri çok yüksekten uçuyordu" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Trump'ı doğrulamayan bir açıklama yaptı.



ABD medyasına konuşan Hegseth, devam eden soruşturmanın çarpışmanın nedenini aydınlatmaya yardımcı olacağını belirterek, Washington Ulusal Havaalanı çevresinde derinlik algısı problemlerinin olabileceğini ifade etti. Hegseth, "İrtifaya bakıyoruz. Birisi yanlış irtifadaydı. Soruşturma bize bunu anlamamızda yardımcı olacak. Black Hawk çok mu yüksekteydi? Doğru rotada mıydı? Şu an tam olarak bilmiyoruz" dedi.



Bakan Hegseth, helikopterin kara kutularının henüz bulunmadığını söyledi.