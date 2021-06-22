ABD'den Afganistan için heyet geliyor

ABD'nin çekilme kararı sonrası Afganistan'ın geleceği tartışılıyor. Türkiye, şartları kabul edilirse Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkede kalma niyetinde. Teknik konuları ele almak üzere bu hafta ABD'den bir heyet gelecek. Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevini 6 yıldır sürdürüyor.

NTV Haber 22.06.2021 - 12:05 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 12:24

ABD'den Afganistan için heyet geliyor

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan teknik heyetin Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

NATO’nun Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından Afganistan’daki durum önem kazandı.

Konu geçen hafta Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığı'ndan teknik heyetin Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin konuyu tüm ayrıntılarıyla ele alması öngörülüyor.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

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