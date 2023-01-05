ABD'den gelen ihbarla birlikte oğlunu da istismar ettiği belirlendi

Ankara'da, ABD merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan kuruluş tarafından çocuk pornografisi indiren bir kişinin kendi çocuğunu da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

IP adresi takip edilen zanlı Ankara emniyetine ihbar edildi.

TUTUKLANDI

Telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede çocukların da olduğu görüntüler bulundu. 41 yaşındaki şüphelinin 10 yaşındaki oğlunu istismar ettiğine dair görüntüler de ortaya çıktı.

Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden kişi tutuklandı.



Yapılan yargılama sonucunda 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihmal etme', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.