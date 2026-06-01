ABD'den iadesi bekleniyor. Timur Cihantimur için duruşma günü açıklandı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddialara göre baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu kaza yerinden alarak ABD 'ye kaçırmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı. ABD'de çıkarıldıkları mahkemece Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye 'ye iadelerine karar verilmişti. Ancak şu ana kadar itirazlar nedeniyle iade işlemi gerçekleşmiş değil.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Diğer yandan olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame bugün Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından ise mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandı. Zabıt evrakında, sanığın eylem tarihinden sonra yurt dışına kaçtığı, her ne kadar yabancı ülkede bir süre gözaltı, tutuklu kalmış ise de sanığın tutukluluk halinin devamına, tanıkların yapılan yargılamada dinlenilmesine karar verildiği belirtildi.

Diğer yandan, Timur Cihantimur'un, ABD'de süren iade işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye'ye getirilmesi halinde 8 Temmuz günü saat 13.30'da hakim karşısına çıkacağı da aktarıldı.