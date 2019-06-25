ABD'den 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama geldi.

Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, seçimlerle ilgili olarak demokrasi vurgusu yaptı.



Amerikanın Sesi'nin (VOA) haberine göre açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



“Türkiye uzun geçmişe dayanan, gururlu bir demokratik geleneğe sahip. İstanbul halkı, yakın zamandaki birçok seçimde olduğu gibi (bu seçimde de) yüksek katılım göstererek demokrasilerine tam katılım sağladı.

Avrupa’nın en büyük kentlerinden birini yönetme gibi zorlu bir göreve başlayan Ekrem İmamoğlu’na en iyi dileklerimizi sunuyoruz.”



31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti.



23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21 ile kazandı.

İmamoğlu'nun rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise yüzde 44,99 oy aldı.