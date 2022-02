ABD'den Ukrayna açıklaması: Olimpiyatlar bitmeden Rusya işgale başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.



Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbaratlar olduğunu kaydetti.



Putin'i rasyonel davranıp işgalde vazgeçmeye davet ettiklerini belirten Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.



ABD ile NATO müttefiklerinin olası bir işgal karşısında en ağır yaptırımlar ve diğer yollarla Rusya'ya karşı tepkisini ortaya koyacağına vurgu yapan Sullivan, "Eğer Rusya askeri adımı seçerse müttefiklerimiz ve ortaklarımızla beraber kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazırız; tepkimiz ağır ekonomik yaptırımları, NATO ve ABD askeri unsurlarının NATO'nun Doğu Kanadı boyunca yapacağı değişimleri ve Ukrayna'ya devam edecek desteğimizi kapsıyor." dedi.



Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgalin devam etmesini beklediklerini söyleyen Sullivan, özellikle hava saldırılarında ağır sivil kayıpları olabileceğini ifade etti. Olası bir işgal durumunda Ukrayna sınırı içindeki köprü ve yolların kapanacak olması nedeniyle sivillerin tahliyesinin mümkün olamayacağına dikkat çeken ABD'li danışman, durumun her an kötüleştiğini belirtti.



RUSLAR KİEV'E ANİ BİR SALDIRI DÜZENLEYEBİLİR



Sullivan ayrıca, Rusların Kiev'e yönelik ani bir saldırı ile Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, gelecek 24 ila 48 saatlik sürenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "(Ukrayna'da) İşgal her an başlayabilir, Ukrayna'daki tüm Amerikalılara ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yapıyoruz. Geleceği öngörmemiz mümkün değil fakat risk oldukça yüksek. Eğer Ruslar işgale başlarsa herhangi bir tahliye operasyonu olmayacak." şeklinde konuştu.



Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi de yapacağını kaydeden Sullivan, görüşmenin ne zaman olacağını ise söylemedi.



Diplomasi yolunun halen açık olduğuna ve Putin'in bu yolu seçmesini istediklerine işaret eden Sullivan, "(Putin'in) Nihai bir karara vardığını söylemiyoruz fakat Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı şekilde işgal etmesi için tüm güçleri oraya yığdığına inanıyoruz." dedi.



Çin'deki 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta sona erecek.