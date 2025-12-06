ABD ve Ukrayna Miami'de barışı görüştü

ABD-Ukrayna hattında savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslar giderek yoğunlaşıyor. Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşen Amerikan heyeti, Ukrayna temsilcileriyle Miami'deki ikinci kez bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in katıldığını belirtti. Ukraynalı yetkililerle görüşmenin yapıcı geçtiği vurgulanan açıklamada, "kalıcı ve adil barışa giden inandırıcı bir yol haritasının" ele alındığı belirtildi. Tarafların anlaşmaya dair gerçekçi bir ilerlemenin Rusya'nın uzun vadeli barışa yönelik ciddi taahhüt göstermesine bağlı olduğu konusunda uzlaştığı ifade edildi.

Tarafların yarın da biraraya geleceği açıklandı.