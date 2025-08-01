AB'de bir ilk: Slovenya, İsrail'le silah ticaretini yasakladı



Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta'nın ardından Portekiz de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanırken Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'dan da İsrail adımı geldi.



Slovenya hükümeti, İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve geçişini tamamen yasakladığını duyurdu.



Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Robert Golob’un tavsiyesi doğrultusunda Slovenya’nın İsrail’e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail’e silah geçişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.

AB'YE ELEŞTİRİ



Avrupa Birliği'nin (AB) iç anlaşmazlıklar ve bölünmeler nedeniyle böyle bir kararı alamadığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Bunun sonucu utanç verici. Gazze'de insanlar sistematik olarak insani yardımdan mahrum bırakıldıkları için ölüyor. İçme suyu, gıda ve sağlık hizmetine erişimi olmadan enkaz altında ölüyor." ifadesine yer verildi.

Daha önce İsrailli aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'i istenmeyen kişi ilan eden Slovenya, bunu yapan ilk AB ülkesi olmuştu.



Slovenya Meclisi ayrıca, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.