AB'den depremzedelere 7 milyar euro yardım taahhüdü

Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlendi. Brüksel'de gerçekleştirilen konferansta 7 milyar euroluk yardım taahhüdünde bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taahhüt edilen yardımın 4,3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1,7 milyar euronun ise hibe olarak verileceğini açıkladı.

AB'den depremzedelere 7 milyar euro yardım taahhüdü

AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve 'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi.

Konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

Kristersson, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek, yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı.

"TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Birlikte beklentileri aştık." dedi.

"Bu konferans sadece bir başlangıç. Önümüzde çok iş var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuşan von der Leyen, "Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız. Tam şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde yatırımımızın sahada en güçlü etkiye sahip olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

4,3 MİLYAR EURO KREDİ, 1,7 MİLYAR EURO HİBE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4,3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1,7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı.

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