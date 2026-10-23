AB'den Türklere vizesiz Avrupa mesajı: "Altı kriter için üst düzey talimat verildi"

VİZE SERBESTİSİ SÜRECİ

Büyükelçi Orav, Ankara'daki temaslarında Türk vatandaşlarına vize serbestisi sürecinin de gündeme geldiğini, görüşmelerde bu konuyu da ele aldıklarını anlattı.

Vize serbestesi konusunun hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için önemli bir konu olduğunu ifade eden Orav, bu konuda ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken altı kriter olduğunu söyledi.

Orav, yaptığı görüşmelerde yetkililerin en üst düzeyde bu kriterlerin yerine getirilmesi için talimat aldıklarını söylediğini kaydetti.