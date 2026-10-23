AB'den Türklere vizesiz Avrupa mesajı: "Altı kriter için üst düzey talimat verildi"
23.10.2026 11:14
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türk vatandaşlarına vize serbestisi için gereken altı kriterin karşılanması konusunda, Türk yetkililerin en üst düzeyden talimat aldığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusu ile vize randevularında yaşanan soruna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"VİZE RANDEVULARINDA SORUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"
Ankara'yı ziyaretinde gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Orav, vize randevularında yaşanan sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Avrupa Birliği Delegasyonu'nun bu sorunu çözmek için adımlar attığını belirten Orav, bu sorunla ilgilenen tek tarafın kendileri olmadığını belirterek, "Mevcut sorunları çözmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Büyükelçi Orav, vize konusunda ilerleme kaydedilebileceğine ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.
VİZE SERBESTİSİ SÜRECİ
Büyükelçi Orav, Ankara'daki temaslarında Türk vatandaşlarına vize serbestisi sürecinin de gündeme geldiğini, görüşmelerde bu konuyu da ele aldıklarını anlattı.
Vize serbestesi konusunun hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için önemli bir konu olduğunu ifade eden Orav, bu konuda ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken altı kriter olduğunu söyledi.
Orav, yaptığı görüşmelerde yetkililerin en üst düzeyde bu kriterlerin yerine getirilmesi için talimat aldıklarını söylediğini kaydetti.
Orav, Made in Europe çalışmasında müzakerelerin sürdüğünü söyledi.
MADE IN EUROPE
Orav, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki rekabet avantajını zayıflatabilecek "Made in Europe" politikasının dışında bırakıldığı iddialarını da yalanladı.
Müzakerelerin devam ettiğini anlatan Orav, "Türkiye açısından her şey mükemmel olmayacak olsa bile biz bir şekilde birlikte çalışmanın yolunu bulacağız." dedi.
Süreçte bugüne kadar 66 kriter tamamlandı.
BAHSEDİLEN ALTI KRİTER NELER?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu, 2013 yılında başladı. Sürecin tamamlanması için Ankara'ya 72 kriter sunuldu.
Bu kriterlerden altısı henüz tamamlanmadı.
Tamamlanması beklenen kriterler arasında terörle mücadele yasasında değişiklik, AB Polis Örgütü Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması, suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi, yolsuzlukla mücadele alanında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun önerilerinin uygulanması, Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması ve kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin AVB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi yer alıyor.