ABD'li mühendisin başına çuval geçiren TGB'lilere 14 yıl hapis talebi

ABD'li mühendisin başına çuval geçiren TGB'liler için istenen ceza belli oldu.



İddianamede, 2 Kasım 2021'de İstanbul'un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi’nde durdurulan ABD'li mühendis Adrian Roman Tyrone’un başına çuval geçirildiği anlatıldı.



Tyrone ifadesinde, olay günü Eminönü'nde gezmek için savaş gemisinden ayrıldığını, kalabalık bir grup tarafından durdurulduğunu ve başına çuval geçirildiğini söyledi.



TGB'liler ise ifadelerinde eylemlerinin suç olduğunu düşünmediklerini söyledi.



''Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak''la suçlanan 17 kişinin 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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