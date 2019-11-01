"ABD'li politikacıların şantaja izin vermesi talihsizlik"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'li politikacıların bir terör örgütünün lobicileri tarafından kendilerine şantaj yapılmasına izin vermeleri talihsiz bir durum" ifadeleri kullandı.

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NTV Haber 01.11.2019 - 04:20

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temcilciler Meclisi'nin aldığı Türkiye karşıtı kararlara tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Altun, ABD'li politikacıların bir terör örgütünün lobicileri tarafından kendilerine şantaj yapılmasına izin vermelerinin talihsiz bir durum olduğunu söyledi.

"Bir NATO müttefiki ile olan stratejik ilişkilere zarar verme sorumluluğu terör gruplarıyla bir ortaklık geliştirenlerin sorumluluğunda olacaktır" ifadelerini kullanan Altun, " Türkiye terörle mücadelede azimli ve kararlıdır. Biz bunu halkımız ve dünya genelinde insanların güvenliğini sağlamak için yapıyoruz" dedi..

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