ABD'li turistler, kruvaziyerle Alanya'ya geldi

Marshall Adaları bandıralı, 180 metre uzunluğundaki "Nautica" adlı kruvaziyer, Antalya'dan yola çıkarak, Alanya Limanı'na ulaştı.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 602 turist ve 393 personelin bulunduğu gemi, bu sabah Alanya Limanı'na demirledi.

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler, gemiden inerek ilçe merkezi ve ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kruvaziyerin saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

