ABD'li yapımcı, İstanbul'daki şebekeye 3 milyon dolar kaptırdı

Ünlü Amerikan dizilerinin yapımcısı, Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke tarafından dolandırıldı.



56 milyon lirasını kaptırdığı dolandırıcılar polis operasyonuyla yakalandı.



Amerikalı yapımcı Lori-Etta Taub, sosyal medya hesabı üzerinden, kendisini İstanbul’da yaşayan ABD’li yatırımcı Alex Quin olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRILDI



Bu kişi ,Türkiye’de yüksek kazançlar getiren yatırımlar yaptığını anlattı.



Lori-Etta Taub'u da yatırım yapması konusunda ikna etti.



ABD'li yapımcı önce birkaç bin dolar gönderdi ve kısa süre sonra da yüksek faizle parasını geri aldı.

''GEL GEL'' VURGUNU

Dolandırıcıların sık sık kullandığı ve ''Gel Gel" olarak bilinen bu yöntem Lori-Etta Taub'un karşısındakilere güvenmesini sağladı.



Taub birkaç kez daha küçük meblağlar gönderdi ve her seferinde çok yüksek faizle parasını geri aldı, güven duydukça da yatırım miktarını artırdı.



Amerikalı dizi ve film yapımcısı, son olarak Quin'e 3 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) gönderdi. Ancak o para bir daha geri dönmedi.

İSTANBUL'A GELEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Dolandırıldığını anlayan Taub İstanbul’a gelerek suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



İstanbul polisi şebekeye ulaşmayı başardı. Taub'a kendini yatırımcı olarak tanıtan Alex Quin'in Nijeryalı Amechi Enebeli olduğu ortaya çıktı.

NİJERYALI ŞÜPHELİ VE 3 TÜRK SUÇ ORTAĞI GÖZALTINDA



Düzenlenen operasyonla Nijeryalı dolandırıcı 3 Türk suç ortağıyla birlikte yakalandı.



Şüphelilere ait adreste yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Savcılık kararıyla da şüphelilerin banka hesaplarına tedbir kararı konuldu.