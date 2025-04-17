ABD'nin 400 yıl hapsini istediği Adanalı yakalandı, suç bulunamadı

ABD'de Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı, TikTok'ta çocuk cinsel istismarı reklamları yaptığı tespit edilen bir web sitesini soruşturmaya başladı.

Sitenin, 100 dolar karşılığında özel internet sunucuları ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak bilinen 'Dark/Deep Web' üzerinden, çocuk istismarına ulaşım sağladığını belirleyen ajanlar "kirli yüz" operasyonuyla ABD'de yaşayan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇETE LİDERİ ADANA'DA

Akşam'ın aktardığı habere göre, Başsavcı, çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan Mehmet Bozüyük olduğunu açıkladı.

400 YIL HAPİS TALEBİ

Bozüyük'ün yakalanmasının ardından "gasp", "kara para aklama", "çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlamalarla 400 yıla kadar hapis cezası talep edileceği bildirildi.

ADANA'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

ABD'de yankı uyandıran haberlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, M.B.B.'nin Adana'da olduğunu belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve evinden çıkan dijital materyaller ve cep telefonu incelenen Bozüyük ile ilgili olarak, herhangi bir çocuk istismarı izine de rastlanmadığı öğrenildi

Mehmet Bozüyük sorgusunda, "Hakkımdaki haberleri ben de gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok şaşkınım. Benim de çocuğum var. Tek suçum, sosyal medya hesaplarını çalıp, yurtdışına satmam." dedi.

Adliyeye sevk edilen Bozüyük "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.