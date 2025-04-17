ABD'nin 400 yıl hapsini istediği Adanalı yakalandı, suç bulunamadı
Adana'da yaşayan "John De Vil" lakaplı Mehmet Bozüyük, 100 dolar karşılığında ABD'de internet üzerinden çocuk istismarı yapan çete lideri olarak ilan edildi. Gözaltına alınan ve suç unsuru bulunamayan Bozüyük adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD'de Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı, TikTok'ta çocuk cinsel istismarı reklamları yaptığı tespit edilen bir web sitesini soruşturmaya başladı.
Sitenin, 100 dolar karşılığında özel internet sunucuları ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak bilinen 'Dark/Deep Web' üzerinden, çocuk istismarına ulaşım sağladığını belirleyen ajanlar "kirli yüz" operasyonuyla ABD'de yaşayan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
ÇETE LİDERİ ADANA'DA
Akşam'ın aktardığı habere göre, Başsavcı, çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan Mehmet Bozüyük olduğunu açıkladı.
400 YIL HAPİS TALEBİ
Bozüyük'ün yakalanmasının ardından "gasp", "kara para aklama", "çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlamalarla 400 yıla kadar hapis cezası talep edileceği bildirildi.
ADANA'DA OLDUĞU BELİRLENDİ
ABD'de yankı uyandıran haberlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, M.B.B.'nin Adana'da olduğunu belirledi.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan ve evinden çıkan dijital materyaller ve cep telefonu incelenen Bozüyük ile ilgili olarak, herhangi bir çocuk istismarı izine de rastlanmadığı öğrenildi
Mehmet Bozüyük sorgusunda, "Hakkımdaki haberleri ben de gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok şaşkınım. Benim de çocuğum var. Tek suçum, sosyal medya hesaplarını çalıp, yurtdışına satmam." dedi.
Adliyeye sevk edilen Bozüyük "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
İADE TALEBİNDE BULUNULMADI
Öte yandan ABD'den resmi olarak Mehmet Bozüyük hakkında bir talep gelmediği belirlendi.
KAYIP ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI
Ayrıca savcılığın soruşturmasını yürüten Rita Peters, video ve fotoğraflarda yer alan çocukların isimlerinin Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nde bulunan ve insan ticareti mağduru olan çocuklar olduğunu söyledi.
Kolluk kuvvetleri, bir belge izi oluşturmak için çok sayıda şirkete celp göndermeye başladı. Peters'in verdiği bilgi, fotoğraf veya videoları paylaşılan çocukların, Türkiye'deki kayıp çocuklar olabileceğini kuşkusunu da yarattı. Bu görüntülerden kayıp çocukların izleri de bulunabilir. Bu ayrıntının soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.
ÇOCUK İSTİSMARI ŞEBEKESİ
Soruşturmayı yürüten Başsavcı James Uthmeier ise "Çocuk cinsel istismarı materyallerinin TikTok gibi uygulamalarda açıkça üretilmesi iğrenç. Bu büyük sosyal medya şirketlerinin üzerlerine düşeni yapmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sapkın ağı ortaya çıkaran ortaklarımıza minnettarım." diye konuştu.
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