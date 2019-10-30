ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine iki tasarının kabul edilmesinin ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Anadolu Ajansı 30.10.2019 - 10:03 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 10:42

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olaylarıyla ilgili alınmış tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatı'yla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.

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