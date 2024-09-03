ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenledi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

Başkonsolosluk yakınında toplanan dernek üyelerinden oluşan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan AGD İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Gazze'deki direnişin tüm kayıplara rağmen dünyaya örnek olduğunu belirterek "Gazze'de '1 hafta bile dayanamaz.' dediler ancak 11 ay geçti, görüyoruz ki liderlerini şehit de verseler Hamas, El Kassam dimdik ayaktadır. Her gün operasyonlarına devam etmektedir." dedi.

Yaroğlu, 'in direnişine dünyadan gereken desteğin verilmediğini vurgulayarak "Hamas da Filistin halkı da direnişte yekvücut halinde. Ölüyorlar, en kıymetlileri evlatlarını şehit veriyorlar, 'Aksa'ya feda olsun.' diyorlar. Onlara selam gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

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