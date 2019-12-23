ABD'nin provokatif iddiasına yanıt (Libya anlaşması)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya ile yapılan askeri anlaşmaya yönelik "provokatif" eleştirisini yanıtladı. Anlaşmanın ne kışkırtıcı ne de yıkıcı olduğunu vurguladı.



Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu belirten Altun, "ABD'li mevkidaşlarımız meşru endişelerimizi anlamayı her defasında reddediyor" dedi.

Türkiye'yi eleştirenlerin Yunanistan ve diğer bölge ülkelerinin provokatif eylemlerine bakması gerektiğini ifade eden Altun, "Deniz sınırlarımızla ilgili hiçbir emrivakiyi kabul etmeyiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Libya anlaşması için "İşe yaramaz ve provokatif" ifadesini kullanmıştı.