ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Başkent'e geldi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş adamı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda büyükelçi seçilmişti.

Görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Esenboğa Havalimanında gazetecilere yaptığı ilk açıklamasına Türkçe "Merhaba, hoşbulduk" diyerek başladı. Trump'tan getirdiği mesajı paylaştı.



Barrack yaptığı ilk açıklamada, "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak. Her zaman iyi ilişkilerimiz oldu ama bizim olağanüstü ilişkilerimiz olmalı. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın hedefi, bunu lider ve halklar düzeyine yükseltmek. Türkiye ve ABD'yi ve dünyayı daha iyi yapmak." dedi.



Lübnanlı Katolik göçmen bir ailenin torunu olan Büyükelçi Barrack, kariyer diplomat değil. Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da ticaret ve bankacılık alanında çalışan bir şirketin sahibi. Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra görevine başlayacak.