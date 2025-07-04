ABDO ve Ciniktaş'a operasyon: Harris'in faili İstanbul'da çıktı

İstanbul'da üç ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Aslan Çoban (ABDO) suç örgütü, Yavuz Kassap suç örgütü ve Ahmet Portakalcı (Cinkitaş) suç örgütü ile bağlantılı olan toplam 40 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden üçünün tutuklu bulunduğu, 14'ünün ise yurtdışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya olmak üzere beş ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt yöneticileri Çoban ve Kassap'ın da arasında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.