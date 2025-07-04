ABDO ve Ciniktaş'a operasyon: Harris'in faili İstanbul'da çıktı
Norveç ve İsveç'ten alınan adli yardımlaşma çerçevesindeki bilgilerle, İstanbul'da üç suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 51 taşınmaz ve 20 araca el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında 2023'te işlenen bir cinayetin faili de var.
İstanbul'da üç ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Aslan Çoban (ABDO) suç örgütü, Yavuz Kassap suç örgütü ve Ahmet Portakalcı (Cinkitaş) suç örgütü ile bağlantılı olan toplam 40 şüpheli belirlendi.
Şüphelilerden üçünün tutuklu bulunduğu, 14'ünün ise yurtdışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya olmak üzere beş ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüt yöneticileri Çoban ve Kassap'ın da arasında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
HARRİS'İN ÖLÜM EMRİNİ VERMİŞ
Yöneticiliğini İsmail Aslan Çoban'ın (ABDO) yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda İsveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 ton 422 kilo uyuşturucu madde yakalanırken, şüpheli Çoban'ın 31 Ekim 2023'de Bosna-Hersek'teki Harris Lara Osterdahl'ın öldürülmesinden sorumlu olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi.
Yöneticiliğini Yavuz Kassap'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün yapmış olduğu uyuşturucu madde ticaretine ilişkin Norveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 172 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
KAĞITHANE'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Yöneticiliğini 20 Ocak 2025'de Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Ahmet Portakalcı'nın (Cinkitaş) yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda ise uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri belirlenen ve kırmızı bülten kararıyla uluslararası seviyede aranan üç şüphelinin tespiti yapıldı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 51 adet taşınmaza, 20 adet araca ve 13 adet yaklaşık 1 buçuk milyar lira değerinde şirket ortaklık payına el konuldu.
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