Abdulaziz Aydın kimdir? Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Abdulaziz Aydın, 1978 yılı Mardin doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Adana Barosunda Avukatlık Stajını yaptı.



2001 yılında Çanakkale Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.



2003-2004 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Sheffield Üniversitesine İngilizce Dil Kursu ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla gönderildi.



Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlamasının ardından sırasıyla; Eskişehir ili Sarıcakaya Kaymakamlığı, Kahramanmaraş ili Nurhak Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Hatay ili Belen Kaymakamlığı, Göç İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul ili Ümraniye Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.



Ümraniye Kaymakamı iken 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2024/321 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bolu iline Vali olarak atanan Abdulaziz Aydın evli ve iki çocuk sahibi olup, 26 Eylül 2024 tarihinde görevine başlamıştır.