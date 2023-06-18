Abdulbaki'nin ölümünde kurs eğitmenine gözaltı

Şanlıurfa'da 12 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan kurs eğitmeni serbest bırakıldı.

12 yaşındaki Abdulbaki D., Eyyübiye ilçesinde dini eğitim veren özel bir kursa gidiyordu.



12 Haziran'da kaybolan çocuk, kursun yakınındaki ahırda ölü bulundu.



Çocuğun hayatına son verdiği iddia edildi. Abdulbaki D.'nin, gitmek istememesine rağmen ailesi tarafından kursa gönderildiği öne sürüldü.



İddiaya ilişkin Valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kurs merkezi kapatıldı. Gözaltına alınan öğrencilerden sorumlu eğitmen A.P. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ailenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili Şanlıurfa Barosu, kamu davası açılması için iddianame hazırlanmasını istedi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

