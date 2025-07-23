Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Hangi padişahın torunu?

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu olan Harun Abdülkerim Osmanoğlu Efendi’nin oğlu ve Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin 4. Kuşak torunudur.



Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sürgünden sonra Türkiye’de doğan ilk Osmanlı üyesidir. Fatih semtinde 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuştur. Okul hayatı sonrasında 10 yıl gazetecilik mesleğiyle iştigal ederken, 3 yıl gibi bir sürede ulusal kanallardan birisinde çalışmıştır. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

