Abdülhamid'in torunu Trump'ı uyardı: Gazze Sultan Abdülhamid Han'ın şahsi tapulu malıdır

Programa Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Bugün mazlum coğrafyalara gittiğimizde Suriye olsun, Filistin olsun, Gazze olsun Sultan Abdülhamid Han konuşuluyor. Bugün Amerika, 'biz Gazzeyi alacağız' diyor. Bir dakika arkadaş siz neyi alıyorsunuz? Bugün Gazze dediğinizde Sultan Abdülhamid Han'ın şahsi tapulu malıdır. Sizin gücünüz yetmez. 1 senedir bombalıyorsunuz ama oradaki kardeşlerimiz halen ayakta. Biz Filistin'in, Gazze'nin ve dünyada ne kadar mazlum kardeşimiz varsa yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen hafta ortaya attığı Gazze planına göre, yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın "gitmekten başka seçeneği" kalmıyor.

Trump'ın önerisine göre Gazzeliler komşu Ürdün ve Mısır'a yerleştirilecek.



Trump, daha önce Mısır ve Ürdün'e Filistinlileri kabul etmeleri için baskı yapacağını söylemişti. Bu ülkeler Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Trump, 21. yüzyılda sömürgecilik fikrini savunduğunu belirtirken, ABD'nin "uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu" almasının "Ortadoğu'nun o bölgesine ve belki de tüm Ortadoğu'ya istikrar getireceğine inandığını" söyledi.

Amerikan Başkanı, bugün yaptığı konuşmasında da Gazze'ye kendisinin sahip olacağını belirtirken, sürülen Filistinlilerin Gazze'ye dönüş hakkının olmayacağını söyledi.

CUKHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Gazze planının konuşmaya değer olmadığını söyledi.

Erdoğan, "İsrail yönetimin kafasında daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu görüyoruz. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili dile getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiç bir yanı yoktur. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlilerindir. Gazze halkı Gazze'de kalmaya devam edecektir." dedi.

