Abdulhamit Gül: Yasanın anayasaya aykırı hiçbir yönü yok

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM 'den rekor bir oyla geçen Terörsüz Türkiye kanun teklifine ilişkin NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını sorularını yanıtladı.



467 evet oyunu, "Son zamanlardaki en güçlü mutabakat olarak" yorumlayan Gül, “Daha önce komisyonda da çalışmalarımızı yaparken bu mutabakatı aradık. 467 gibi anayasayı değiştirecek çoğunluğun bu konu üzerinde destek verilmesi çok kıymetli.” dedi.



467'nin sadece sayısal değil siyasal anlamının çok güçlü olduğunu belirten Gül, “Bu siyasetinde itibarını artıran bir konu oldu. Her partiden verilen destek çok kıymetli. Bu ülkemizin bundan sonraki sorunları çözmesi açısından çok ddğerli bir durum. AK Parti ve MHP kanun çıkarmakta yeterli oluyor. Ama sokağın, toplumun mutabakatını siyasal mutabakatla taçlandırmak istedik. O yüzden diğer partilerle meseleyi paylaştık, hep mutabakatı sağlamaya çalıştık.” diye konuştu.



SÜREÇ İÇİN YENİ YASALAR OLACAK MI?

Bunun geçici bir kanun olduğu söyleyen Gül, uygulamada yeni ihtiyaç olabileceğini ve buna yönelik yeni kanunlar yapılabileceğini ifade eden Gül şöyle devam etti;



“Bu kanunun uygulanmasında ihtiyaçlar olabilir. Kurulun orada bir yetkisi var. İhtiyaç duyacağı talepler olabilir. Meclis İzleme Komisyonu bir takım önerilerde bulunabilir. Süreç içinde yeni yasal düzenlemelere imkan da var.”

Belediyelere kayyum uygulamalarıyla ilgili yeni adımlar olabileceğini belirten Gül, "Kayyumlar genellikle terör örgütüne destek olma, terör örgütü faaliyetinde kapsamlar, faaliyetler çerçevesinde daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör sona erdikten sonra bir takım adımlar olabilir. Şiddet sarmalından kurtulduktan sonra daha güçlü adımlar elbette atılabilir." dedi.



Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Bu düzenlemede asla bir af söz konusu değil. Bu konuda da muhalefetin itirazları oldu komisyonda. Meclis Genel Kurulun'da da bir itirazları olmadı muhalefetin. Biz artık terörü sona erdirmek silahların bırakılmasına dair adım atıyoruz dedik.



“SÜREÇ TÜRKİYE MODELİDİR”



Dünyada bir çok çatışma çözümleri oldu. Komisyona gelip örnekleri anlayan kişilerde oldu ama Türkiye'nin meselesi Türkiye'ye özgü. Biz buna ‘başka ülkelerde uygulanan modeli değil Türkiye modeliyle yapacağız’ dedik. Bütün dünyadaki çatışmaların mutabakata dönüşmesine de rol olacak bir çalışma. 86 milyon 50 yıldır ne etnik bir çatışma oldu ne farklı bir çatışma oldu. Burada etnik bir çatışma ya da tavga olmadı. Bir terörle mücadele olmadı. Dolayısıyla bir terörün sona ermesine yöneliyoruz. Başka ülkeler de geldi ‘biz aracı olalım’ diye. Hepsini reddettik. Türkiye'ye özgür bir model o yüzden.



YASADAN KİMLER YARARLANACAK?



Silahların bırakılmasına yönelik ve tespitine teyidine yönelik bir çalışma olduktan sonra hukuki düzenlemelerin hayata geçmesi gibi kritik bir eşik belirledik. PKK/KCK ve bununla bağlantılı tüm yapılar fiili varlığına son verecek, silah ve mühimmatları teslim edecek. Bunları ülkemizin birimleri tespit edecek ve MGK teyit edecek. Sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak yürürlüğe girecek. Elbette biz bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamdaki teyit yayınlandıktan sonra 6 aylık bir süreç söz konusu. Kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle beraber kurul kurulacak. Yasada belirlendi bu kimler yer alacak. Kurul takip koordinasyon ve uygulama eşgüdümünü sağlamak için çalışmaya başlayacak.



Bir mahkumiyet sonrasında bir hak yoksunluğu verilmesi halinde 5 yıl erteleme kararı verilenler için 2 yıl 10 yıl erteleme kararı verilenler için 3 yıl sonra kurul o kişilerle ilgili bir talepte bulunacak. İnfaz hakimliğinden talep edebiliyor. Kararı verecek olan mahkeme.



NEDEN 2005 YILI BAZ ALINDI?



Bu kişilerin tespit ve teyidi yapıldıktan sonra kişinin talep yapması lazım. Kişinin başvurus gerekiyor. Terör suçundan başka suçu varsa o yargılamalar devam edecek. Yeni bir Türk Ceza Kanunu çıkmıştı, o neden burada böyle bir düzenleme yapıldı. Kişiler kendi ya da avukat aracılığıyla başvuru yapacağı için tam bir sayı verilemiyor. O kapsama girip girmediğini mahkeme tayin edecek. Kişiye özel bir düzenleme olmadığı için bir sayı vermek doğru değil.

Kanun kapsamında başvurmak isteyenlerin MGK kararından sonra 6 aylık bir süresi var. Yazılı olarak başvuruları gerekiyor, avukatları aracılığıyla da başvuru yapabiliyorlar. Bulundukları yerlerdeki MGK'lara ya da kurulun gösterdiği kurumlara da başvuru yapılabilecek.



“ANAYASAYA AYKIRI HİÇBİR YÖNÜ YOK”



Burada anayasaya aykırı hiçbir düzenleme yok. Komisyonda da Meclis'te büyük bir konsensüs ortaya konuldu bu konuda.



50 yıldır demokrasinin üzerinde stres olan bir sorun çözülüyor. Artık şehitlerimize anneler ağıt yakmayacak. Anneler evlatlarını gözleri yolda beklemesin. Ülkemiz adına güçlü bir gelişme. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnanarak bu sürecin tamamlanmasını, toplumsal bütünleşmeyi sağlamamız lazım. 467 milletvekilinin vermiş olduğu destek buna inanmanın bir sonucu.



Milletimiz bu sürece inanıyor, Cumhurbaşkanımıza inanıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu desteğe güveniyor. O yüzden bu sürecin çok başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz.



SÜREÇ İÇİN YENİ YASALAR OLACAK MI?



Bu geçici, müstakil bir kanun. Bu kanunun uygulanmasında ihtiyaçlar olabilir. Kurulun orada bir yetkisi var. İhtiyaç duyacağı talepler olabilir. Meclis İzleme Komisyonu bir takım önerilerde bulunabilir. Süreç içinde yeni yasal düzenlemelere imkan da var.



Kayyum uygulamaları, terör örgütüne destek olma, terör örgütü faaliyetinde kapsamlar, faaliyetler çerçevesinde daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör sona erdikten sonra bir takım adımlar olabilir. Şiddet sarmalından kurtulduktan sonra daha güçlü adımlar elbette atılabilir.



AK PARTİ 25. YAŞINI KUTLUYOR



Cumhuriyetimizin yeni yüz yılına dair yeni hedefleri, yeni vizyonu ortaya koyacağı çok tarihi bir konuşma olacak sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması. Hepimizin heyecanla bekleyeceği mesajlar olacak.