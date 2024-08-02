Abdülhamit Han gemisine yeni görev: İlk çalışma Sakarya Gaz Sahası’nda olacak

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, yeni bir görev için Karadeniz ’e gidiyor. Geminin seferi öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarda bulundu. Karadeniz’de 20 yıl sürecek yeni bir araştırma yapması planlanan yüzer üretim tesisinin Türkiye yolunda olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, “10 milyon hane halkının ihtiyacını Karadeniz’de üretmiş olacağız.” dedi. Karadeniz’deki çalışmaların üç gemiyle sürdüğünü anlatan Bayraktar, “Her bir geminin ayrı görevi var. Fatih sondajı yapan, Kanuni alt tamamlamayı, Yavuz da üst tamamlamayı yapıyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 8 kuyuyla üretimi sürdürdüğünü anlatan Bakan Bayraktar, eylül ayı sonunda bu sayıyı 10’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Abdulhamit Han gemisinin yeni bir görev için Karadeniz’e gideceğini söyleyen Bakan Bayraktar, “Abdulhamit Han gemisini bu üretim odaklı bakış açısıyla Karadeniz’e uğurluyoruz. Gemi en kısa sürede sondaja hazır hale gelecek.” dedi.



Abdulhamit Han’ın ilk etapta Sakarya Gaz Sahası’nda faaliyetler yürüteceğini söyleyen Bayraktar, “Batı, orta ve doğu Karadeniz’de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik üretimi artırmak. Bu gemileri yeni sondajlar için kullanmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.



Fatih gemisinin çalışmalarında 5 yılı doldurduğunu anlatan Bakan Bayraktar, “5 yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması lazım. Bu faaliyet için Fatih gemisinden birkaç ay istifade edemeyeceğiz. Abdulhamit Han hızlı bir şekilde onun görevlerini devralacak.” dedi.



Akdeniz’in Türkiye’nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında ilk lokasyonu olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, “Akdeniz’den asla vazgeçmiş değiliz. Mavi Vatan’a masal gibi yaklaşmıyoruz.” ifadesini kullandı.