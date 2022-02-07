Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 15:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; Gül, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 7, 2022
Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.