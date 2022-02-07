Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Abdullah Gül'ün, Covid testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 15:03

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı , 11’inci Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Gül, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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