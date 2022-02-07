Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Gül, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.