Abdullah Güler: Genel af gibi bir konu gündemimizde yok

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.

"MESELENİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN İYİ BİR ORTAM VAR"

DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum. İnşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir."