Abdullah Güler: Genel af gibi bir konu gündemimizde yok
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti ile görüşmelere ilişkin "Genel af gibi bir konu gündemimizde şu anda yok. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok." dedi. Güler, görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirtirken, "Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır." diye konuştu.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.
"MESELENİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN İYİ BİR ORTAM VAR"
DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum. İnşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir."
"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ HİÇ UMMADIĞIMIZ, BAMBAŞKA GELİŞMELERE YOL AÇACAKTIR"
Güler, "Bu süreçte Meclis'ten tam olarak ne isteniyor. Meclis'ten bir şey isteniyor da bunun karşılığında silah mı bırakılacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Meclisimiz, siyasi parti grubu olan veya grubu olmayan partilere baktığımızda en yüksek temsilin sağlandığı bir yer. Bilgilendirmelerin ve görüş alışverişlerinin olması kıymetli. Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır. Bu görülüyor ama bunun adını şimdiden koyamayız. Toplumsal temsilin sağlandığı en önemli yer Meclis'tir. Meclis'teki siyasi parti gruplarının, genel başkanların doğrudan bilgilendiriliyor olması, onların da tepkilerinin alınıyor olması çok kıymetli bir şeydir."
GENEL AF İDDİALARI
AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
"BU BİR ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL"
Güler, "Şu an başlayan süreci çözüm süreci ile kıyasladığınızda daha mı olumlu buluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok. O günün şartlarını, özelliğini bugüne taşıdığımızda benzer hiçbir durum yok." diye konuştu.
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