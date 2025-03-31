Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesiyle bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü açıkladı.



DEM Parti'den yapılan açıklamada Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan ile bayram ziyareti kapsamında görüştü.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı çağrının ardından Öcalan'la dört yıllık bir aradan sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan görüşmüştü.

DEM parti heyeti de bu süreçte 3 kez adaya gitmişti.