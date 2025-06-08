Abdullah Öcalan, yeğenleri Ömer ve Ali Öcalan ile görüştü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, ailesi ile İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında bir araya geldi.

Abdullah Öcalan, yeğenleri Ömer ve Ali Öcalan ile görüştü
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Abdullah Öcalan'ın ailesi Adası'na ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyareti, Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan sosyal medya hesabından duyurdu.

Ömer Öcalan "Kurban Bayramı vesilesiyle Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

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Ömer Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan süreç yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımızı perçinlemiştir." ifadesini kullandı.

Ziyarete; Öcalan'ın yeğenleri, Ömer ve Ali Öcalan ile çocukları katıldı.

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