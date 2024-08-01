Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif Şener'in oğlu kim?

2009 yılında Türkiye Partisi adına bir parti kuran Abdüllatif Şener, AK Parti ve CHP çatısı altında da siyaset yapmıştı. Devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev alan Şener, kamuoyunun yakından tanıdığı biri. İşte, Abdüllatif Şener hakkında bilgiler...



ABDULLATİF ŞENER KİMDİR?



Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi. Baba adı Bedirhan, anne adı ise Ahzerat'tır.



Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve ardından 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.



Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.



Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.



2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi.



2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.



2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti.



25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi.



Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı.



2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.



Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.



BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?



Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yaşı ve eğitimine dair çok fazla bilgi bulunmuyor.



Bedirhan Şener, basında yer alan bir cinayet haberinin ardından merak edilen bir isim oldu.



Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.



Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.



Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

