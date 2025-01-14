Abdüllatif Şener'in oğlu hakaretten tutuklandı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdüllatif Şener'in oğlu hakaretten tutuklandı

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı 'in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şener'in oğlu gözaltının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şamil Şener'in Beştepe'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edildi.

DİĞER OĞLU DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına almış ve Şener, çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile ilgili yeni karar

Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile ilgili yeni karar

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...