Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine,

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.