Abdurrahim Albayrak, köprüde intihar girişimini engelledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar girişimi yaşandı.

İş insanı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçerken korkulukların öbür tarafına geçen bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu gördü.



Aracını durduran Albayrak, şahsın yanına giderek onu köprüden inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Vatandaşın sıkıntısını çözeceğini söyleyen Albayrak, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek hayatını kurtardı.



"HALLEDEMEZSEN KÖPRÜ BURADA"

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri tepkiyle karşılandı.