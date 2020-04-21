Abdurrahim Albayrak, telefon dolandırıcılarından şikayetçi oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, telefonla arayan bir kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

DHA 21.04.2020 - 12:51

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İş adamı Abdurrahim Albayrak, corona virüse yakalanmasının ardından 3 haftalık tedavini sonucu taburcu oldu. Albayrak'ı geçtiğimiz hafta arayan bir dolandırıcı kendisini İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıttı. Telefondaki dolandırıcı, Albayrak'a, "Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum " dedi.

Telefondaki kişinin sesini belediye başkanının sesine benzeten Albayrak, "Parayı gönderdikten sonra asistanım geldi. 'Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor' dedi. Aradım başkanı 'Parayı aldınız değil mi?' dedim, 'Yok' dedi, 'Abi ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ı aradık o devreye girdi, sonra Bakırköy Başsavcımızı aradık.
Ben emniyetimize güveniyorum en kısa sürede yakalanacaktır" diye konuştu.

Albayrak, "Biz parayı Güneşli'den yatırdık para Gebze'den çekilmiş. Bizden önce birçok vakıfta o hesaba para yatırmış, insanlar dikkatli olmalı" dedi.

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