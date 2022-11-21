Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak’ın torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

Nişantaşı’nda bir ’de 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Batuhan Bostancı için töreni düzenlendi.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı - 1

Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı’nın oğlu, Kulübü eski başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da torunu olan Batuhan Bostancı’nın cenazesinde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, siyasiler, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı’nın arkadaşları katıldı.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı - 2

Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Bostancı’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı - 3

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