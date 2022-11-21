Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

Nişantaşı’nda bir AVM’de 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Batuhan Bostancı için cenaze töreni düzenlendi.

Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı’nın oğlu, Galatasaray Kulübü eski başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da torunu olan Batuhan Bostancı’nın cenazesinde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, siyasiler, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı’nın arkadaşları katıldı.

Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Bostancı’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.